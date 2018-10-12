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Джордж Кент: Выборы следует провести свободно и справедливо, без запугивания и использования административных ресурсов


12.10.2018   19:38
США хотят, чтобы Грузия успешно провела выборы, как это соответствует международным стандартам- заявил на встрече с журналистами в посольстве США в Грузии заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент.

"В рамках визита я побываю в Азербайджане, Грузии, и Армении, чтобы выразить нашу поддержку в отношении территориальной целостности и суверенитета этих стран, а также поддержать их успешное развитие. В Грузии я встречаюсь, и встречусь с политическими лидерами, представителями бизнеса и гражданского общества, чтобы выразить нашу поддержку в развитии Грузии, чтобы она развивалась как страна, у которой будет территориальная целостность, и твердо признанные международные границы. Цель нашей поддержки, чтобы Грузия развивалась, создала свою динамичную экономику, усилила демократию, чтобы достигла своих целей и стала полноценным и значимым членом Евросоюза и НАТО"- отметил Джордж Кент.

По его же словам, США хотят, чтобы Грузия успешно провела выборы, как это соответствует международным стандартам.

"Нам хорошо известно, что во всех странах, в том числе у нас, выборы сопровождаются определенными вызовами и проблемами, но мы надеемся, что в Грузии будет диалог в рамках уважения, и не будут нападки на общество, которое хочет выразить свои гражданские права, в частности, свое мнение. В любой демократии есть отличие мнений между властью и гражданским обществом, так происходит и в США, и в Грузии, но между ними в здоровом демократическом обществе существует здоровый баланс"- заявил Джордж Кент.

По его же словам, выборы следует провести свободно и справедливо, без запугивания и использования административных ресурсов.

"США поддерживают и являются членом организаций, которые наблюдают за проведением выборов, в том числе ОБСЕ. У ОБСЕ есть здесь наблюдатели. Я беседовал с представителями ОБСЕ. А также IRI и NDI в течение двадцати лет работают со всеми партиями Грузии над тем, как справедливо провести выборы. Многие организации, будь то грузинские или международные организации, наблюдают за проведением выборов. После выборов они опубликуют отчет. Стандарты ОБСЕ, членом которой является Грузия, ясные: выборы должны состояться свободно и справедливо, без запугивания и использования административных ресурсов. Посольство США также будет активно наблюдать за выборами"- заявил Джордж Кент.







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