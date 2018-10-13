Кандидатам в президенты Грузии задали вопросы, которые волнуют население

13.10.2018 12:10 Практически все основные кандидаты на пост президента Грузии рассказали о своем видении главных проблем страны, приняв участие в новом проекте неправительственной организации «Восточно-европейский центр многопартийной демократии» (EECMD).

Президентские выборы в Грузии назначены на 28 октября. EECMD сегодня презентовала обновленный сайт, который должен помочь избирателям лучше узнать кандидатов. Для этого 25 политикам, которые борются за президентское кресло, задали 19 вопросов. Все они касаются таких важных тем, как образование, налоги, экономика, территориальная целостность, здравоохранение, трудоустройство, наркополитика и другое.



К настоящему времени на вопросы ответили кандидаты в президенты от «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили, от партии «Движение строительства» Давид Усупашвили, от партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Давид Бакрадзе, от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе и от партии «Новый политический центр – Гирчи» Зураб Джапаридзе. Ответы каждого из них уже размещены на новом сайте.



Необходимо отметить, что согласно данным различных соцопросов, шансы на победу есть у Саломе Зурабишвили – независимого кандидата, поддерживаемого правящей партией «Грузинская мечта». По неизвестным причинам, Зурабишвили проигнорировала обращение НПО и не предоставила своих ответов.

Представители различных оппозиционных партий, между тем, приветствовали запуск новой платформы. Все они отмечают важность инициатива и даже говорят о новом типе выборов в Грузии.



«Мы потихоньку, но уверенно должны перейти на тот тип выборов, при котором избиратель делает выбор между тем, что написано [в программе] и человеком, который это обещает… Если программа и взгляды не будут поддержаны, а будут поддержаны только персоны, тогда у нас будет еще больше разочарований», — заявил Усупашвили журналистам.



После того, как новый избранный президент Грузии даст клятву, в силу вступит новая редакция Конституции Грузии, которая предполагает полный переход на парламентскую форму правления, и у главы государства будут урезаны права и полномочия.



Депутата парламента от партии «Европейская Грузия» Зураб Чиаберашвили считает, что население должно знать, что думают кандидаты о различных важных вопросах, даже если они выходят за рамки компетенции главы государства.



«Конечно же, когда люди прямым путем избирают президента, их интересует взгляд президента на все важные вопросы. Мы, «Европейская Грузия» и Давид Бакрадзе, на встречах знакомим людей с нашей точкой зрения о важных вопросах. Вместе с тем, мы издали газету, в которой Давид Бакрадзе прямо отмечает, что он, как президент, конечно же будет работать с парламентской командой», — сказал Чиаберашвили.



НПО «Восточно-европейский центр многопартийной демократии» поводит подобное исследование с 2012 года и перед каждыми выборами публикует взгляды партий и их кандидатов по актуальным вопросам.















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