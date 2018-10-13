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Советник президента США по вопросам национальной безопасности посетит Грузию
13.10.2018 12:11
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон с 20 октября посетит Россию, Азербайджан, Армению и Грузию.
В сообщении на своем Twitter Болтон отметил, что в рамках визитов он встретится со своими коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами, чтобы «продвигать интересы США по ряду вопросов, связанных с безопасностью».
В МИД Грузии отмечают, что «этот визит станет еще одним шагом вперед в плане углубления стратегического партнерства между двумя странами».
Министерство также отметило, что этот визит подтверждает, что вопросы безопасности Грузии и Южного Кавказа занимают важное место в повестке дня администрации США.
По заявлению МИД Грузии, на встречах с грузинскими официальными лицами Болтон обсудит ряд вопросов двусторонних отношений, в том числе, вопросы обороны и безопасности, а также перспективу подписания Соглашения о свободной торговле между двумя странами.
Civil Georgia
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