Советник президента США по вопросам национальной безопасности посетит Грузию

13.10.2018 12:11 Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон с 20 октября посетит Россию, Азербайджан, Армению и Грузию.



В сообщении на своем Twitter Болтон отметил, что в рамках визитов он встретится со своими коллегами и другими высокопоставленными должностными лицами, чтобы «продвигать интересы США по ряду вопросов, связанных с безопасностью».



В МИД Грузии отмечают, что «этот визит станет еще одним шагом вперед в плане углубления стратегического партнерства между двумя странами».



Министерство также отметило, что этот визит подтверждает, что вопросы безопасности Грузии и Южного Кавказа занимают важное место в повестке дня администрации США.



По заявлению МИД Грузии, на встречах с грузинскими официальными лицами Болтон обсудит ряд вопросов двусторонних отношений, в том числе, вопросы обороны и безопасности, а также перспективу подписания Соглашения о свободной торговле между двумя странами.



Civil Georgia











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