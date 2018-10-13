В Грузии прошла ежегодная конференция по исследованиям и инновациям для Восточного соседства

13.10.2018 12:25 1 октября в столице Грузии, Тбилиси, прошла ежегодная конференция Панели Восточного партнерства по исследованиям и инновациям. В мероприятии приняли участие более 80 представителей ЕС и его шести Восточных стран-соседей: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины.



На конференции "EU4Innovation: содействие исследованиям/отраслевым связям" обсуждались стратегии интеллектуальной специализации (платформа S3) и передача технологий. Были также сессии по рамочным условиям для исследований и инноваций, а также исследовательская и инновационная поддержка ЕС его Восточных стран-соседей для расширения их участия в программе Горизонт - 2020 с бюджетом в 80 миллиардов евро.



Страны Восточного партнерства выразили заинтересованность в дальнейшем изучении путей развития двусторонних и многосторонних стратегий умной специализации и передачи технологий в рамках их приверженности "Интеграции Восточного партнерства и исследовательских и инновационных систем и программ ЕС", одного из 20 конечных результатов на 2020 год, который был запланирован на саммите Восточного партнерства в ноябре 2017 года.



Конференция была организована Генеральным директоратом Европейской комиссии по научным исследованиям и инновациям (DG RTD) и Объединенным исследовательским центром Генерального директората (DG JRC) при поддержке Генерального директората по переговорам о добрососедстве и расширении (DG NEAR).



#EU4Innovation - совместная инициатива DG RTD и DG NEAR, запущенная в Ереване комиссарами Карлосом Моедасом и Йоханнесом Ханом в ноябре 2016 года. Она направлена на координацию помощи ЕС его Восточным странам-соседям в области инноваций.















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