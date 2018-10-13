Залкалиани: Визит Джона Болтона служит углублению стратегического партнерства США и Грузии

13.10.2018 13:53 Визит посла Джона Болтона в Грузию служит углублению стратегического партнерства между США и Грузией как в направлении обороны и безопасности, так и в плане экономического измерения, - об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, оценивая запланированный на 20 октября визит в Грузию советника президента США по вопросам национальной безопасности.



По словам министра, в рамках визита разговор коснется существующих в регионе вызовов и большей включенности США в эти процессы, внимание также будет заострено на роли Грузии в регионе. По его оценке, визит подтверждает, что в повестке дня администрации США вопросы безопасности Грузии и Южного Кавказа в целом занимают важное место.



«Наше партнерство беспрецедентно высокое, что подтверждает, что США в своей политической повестке дня уделяют приоритетное место отношениям с Грузией», - отметил Давид Залкалиани.



Глава внешнеполитического ведомства также коснулся визита премьер-министра в Вашингтон, в рамках которого грузинская делегация провела в Белом доме встречу с послом Джоном Болтоном.



Примечательно, что в рамках визита будут рассматриваться те приоритетные направления, которые служат усилению обороны и безопасности Грузии и укрепят Грузию в роли регионального союзника США. Разговор также коснется углубления экономических отношений с точки зрения перспективы свободной торговли.



Визит советника президента США по вопросам национальной безопасности, посла Джона Болтона в Грузию является проявлением твердой поддержки администрации США углублению стратегического партнерства между двумя странами, укреплению безопасности страны, евроатлантической интеграции страны и курсу реформ правительства Грузии.



Информацию распространяет Министерство иностранных дел.















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