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Объединенная оппозиция требует приостановить полномочия председателя окружной избирательной комиссии Ахалкалаки
13.10.2018 14:00
Политическое объединение «Сила в единстве» требует приостановить полномочия председателя 40-ой окружной избирательной комиссии Ахалкалаки.
Как заявляют в объединенной оппозиции, через несколько дней после выборов в октябре 2012 года по приказу председателя Сакребуло Асмик Марангозян безвозмездно получила квартиру в Ахалкалаки.
Оппозиция полагает, что полученное в подарок жилье является своего рода компроматом, при помощи чего власть использует Марангозян в своих интересах.
По мнению оппозиции, следует приостановить полномочия председателя окружной избирательной комиссии до тех пор, пока прокуратура не проявит интерес к этому делу и не расследует его.
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