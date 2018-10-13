Объединенная оппозиция требует приостановить полномочия председателя окружной избирательной комиссии Ахалкалаки

13.10.2018 14:00 Политическое объединение «Сила в единстве» требует приостановить полномочия председателя 40-ой окружной избирательной комиссии Ахалкалаки.



Как заявляют в объединенной оппозиции, через несколько дней после выборов в октябре 2012 года по приказу председателя Сакребуло Асмик Марангозян безвозмездно получила квартиру в Ахалкалаки.



Оппозиция полагает, что полученное в подарок жилье является своего рода компроматом, при помощи чего власть использует Марангозян в своих интересах.



По мнению оппозиции, следует приостановить полномочия председателя окружной избирательной комиссии до тех пор, пока прокуратура не проявит интерес к этому делу и не расследует его.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

