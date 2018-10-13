Заместитель помощника госсекретаря США обсудил в Тбилиси вопросы о выборах

13.10.2018 15:48 Помощник госсекретаря США Джордж Кент, который посещает Грузию 11-13 октября, заявил, что «США поддерживают Грузию в том, чтобы она провела успешные выборы, соответствующие международным стандартам».



«Мы понимаем, что выборы во всех странах, включая нашу страну, часто сопровождаются скрытой риторикой, но мы действительно надеемся, что диалог между грузинами будет цивильным, а именно, не произойдут нападения на гражданское общество из-за тех гражданских прав, в соответствии с которыми они могут выражать свое мнение» , — сказал Кент на проведенной сегодня пресс-конференции.



Он также подчеркнул, что напряженность между членами общества и должностными лицами возникает в «любом демократическом государстве», в том числе, в США и Грузии, но «в здоровом демократическом обществе есть здоровый баланс и динамика».



Заместитель помощника госсекретаря США посещает Грузию в рамках турне по Южному Кавказу, и это его первый визит в новом статусе. Джордж Кент прибыл в Тбилиси из Азербайджана, а 13 октября отправится в Армению.

Джордж Кент встретился с лидерами Грузии, кандидатами в президенты, представителями бизнес-компаний и гражданского общества, и подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ.



По словам Кента, его визит «подтверждает поддержку США в отношении возможностей (Грузии) по созданию динамичной экономики», а также укреплению демократию, чтобы достичь своих целей и стать полноправным членом ЕС и НАТО.





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