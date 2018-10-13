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Джордж Кент: 10 лет прошло с тех пор, как Россия оккупировала территории Грузии


13.10.2018   18:33
Призываем власти России, уважать соглашение о прекращении огня 2008 года, отменить «признание независимости» оккупированных регионов и отвести свои войска на довоенные позиции, - об этом, находясь сегодня у оккупационной линии, заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Его заявление распространяет посольство США в Грузии.

«10 лет прошло с тех пор, как Россия оккупировала территории Грузии. Сегодня я прибыл сюда, чтобы напомнить грузинскому народу, что США рядом с ними, и мир помнит о том, что здесь произошло. Международное содружество не признает оккупационную линию в качестве международной границы.

Мы никогда не смиримся с попыткой изменить территориальные границы Грузии за счет нарушения суверенитета Грузии. Население Грузии вновь живет и трудится в режиме оккупации. Эти регионы являются частью Грузии. Мы обеспокоены задержаниями граждан Грузии, ненадлежащим обращением и фактами гибели, и сочувствуем их семьям.

Поддерживаем наших грузинских братьев и призываем власти России, уважать соглашение о прекращении огня 2008 года, отменить «признание независимости» этих регионов и отвести свои войска на довоенные позиции. Также призываем российские власти способствовать предоставлению гуманитарной помощи первой необходимости живущим здесь людям. США вновь твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии и наше стратегическое партнерство с властями Грузии», - говорится в заявлении.






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