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Находившиеся в иракской тюрьме дети гражданки Грузии доставлены в Тбилиси


13.10.2018   18:47
Находившиеся в тюрьме в Ираке малолетние дети грузинской гражданки, приговоренной к пожизненному заключению, сегодня были доставлены в Тбилиси.

Трех детей, вернувшихся из Ирака, встретила министр юстиции Тея Цулукиани, которая пришла в аэропорт вместе со своим ребенком.

О трагической истории 25-летней гражданки Грузии Ш.С. министр юстиции узнала год назад от посла Грузии в Ираке Гии Табатадзе.

Ш.С. отбывает пожизненное заключение из-за того, что её муж, гражданин России, был боевиком террористической группировки «Исламское государство». Несмотря на то, он погиб в ходе боевых действий, согласно законам Ирака, Ш.С. была приговорена к пожизненному заключению по единственному обвинению — в супружестве с лицом, обвиняемым в терроризме.

Согласно иракским законам, малолетние дети до достижения определенного возраста содержатся в тюрьме вместе с матерью, после чего их отдают в местный детский дом.

23 мая 2018 года министр юстиции Тея Цулукиани лично навестила Ш.С. в Центральной женской тюрьме Ирака в Багдаде, и получила от нее подтверждение, что она хотела бы отправить детей в Грузию к своим родителям. По словам Цулукиани, вопрос передачи детей нужно было решать оперативно, так как наступал возраст их отчуждения в детский дом.

Как рассказала Тея Цулукиани, в Центральной женской тюрьме вместе с гражданкой Грузии отбывают наказание несколько сотен женщин — граждан России, Франции, Азербайджана, Казахстана и др.), большинство из них содержатся вместе со своими малолетними детьми.

По информации Цулукиани, Ш.С. — единственная заключенная гражданка Грузии в Ираке, родившаяся в Грузии и чьи родители проживают в Грузии по сей день.

Вместе с тем, в ходе визита в Багдад министры юстиции Грузии и Ирака, кроме вопроса о передаче детей, договорились о совместной работе над перспективой пересмотра в будущем приговора по делу гражданки Грузии.






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