Участники саммита Франкофонии выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии

13.10.2018 19:01 11-12 октября в Ереване состоялся 17-й саммит Международной организации Франкофонии, собравший лидеров 84 государств, в том числе 58 стран-членов организации и 26 стран со статусом наблюдателя. Грузинскую делегацию на саммите возглавляла министр юстиции Тея Цулукиани.



По информации МИД Грузии, 12 октября лидеры государств-участников саммита Франкофонии поддержали «Резолюцию о кризисных ситуациях на пространстве Франкофонии, преодолении кризисов и консолидации мира». В частности, в резолюции говорится и о конфликте в Грузии. В связи с этим государства-члены сообщества Франкофонии подтвердили поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Грузии, подчеркнули необходимость мирного урегулирования конфликта на основе принципов международного права и необходимость полного и безусловного выполнения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



Грузия участвует в организации Франкофонии в качестве наблюдателя с 2004 года.















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