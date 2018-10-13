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Ираклий Кобахидзе принял заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии


13.10.2018   19:28
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял новоназначенного заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента.

Как сообщили в пресс-службе парламента, стороны обсудили двусторонние отношения и обсудили дальнейшие углубление сотрудничества по разным направлениям.

Стороны заострили внимание на стратегическом партнерстве и важности незыблемой поддержки евроатлантических устремлений Грузии со стороны США.

Ираклий Кобахидзе и Джордж Кент обсудили текущие демократические реформы в Грузии.

Стороны также рассмотрели вопросы региональной безопасности и важность демократических процессов для установления мира в регионе.

Заместитель помощника госсекретаря США заверил в решительной поддержке США территориальной целостности и суверенитета и западных устремлений Грузии, и подтвердил готовность к тесному сотрудничеству.






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