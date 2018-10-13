|
|
Ираклий Кобахидзе принял заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии
13.10.2018 19:28
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял новоназначенного заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента.
Как сообщили в пресс-службе парламента, стороны обсудили двусторонние отношения и обсудили дальнейшие углубление сотрудничества по разным направлениям.
Стороны заострили внимание на стратегическом партнерстве и важности незыблемой поддержки евроатлантических устремлений Грузии со стороны США.
Ираклий Кобахидзе и Джордж Кент обсудили текущие демократические реформы в Грузии.
Стороны также рассмотрели вопросы региональной безопасности и важность демократических процессов для установления мира в регионе.
Заместитель помощника госсекретаря США заверил в решительной поддержке США территориальной целостности и суверенитета и западных устремлений Грузии, и подтвердил готовность к тесному сотрудничеству.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна