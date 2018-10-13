Ираклий Кобахидзе принял заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии

13.10.2018 19:28 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял новоназначенного заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента.



Как сообщили в пресс-службе парламента, стороны обсудили двусторонние отношения и обсудили дальнейшие углубление сотрудничества по разным направлениям.



Стороны заострили внимание на стратегическом партнерстве и важности незыблемой поддержки евроатлантических устремлений Грузии со стороны США.



Ираклий Кобахидзе и Джордж Кент обсудили текущие демократические реформы в Грузии.



Стороны также рассмотрели вопросы региональной безопасности и важность демократических процессов для установления мира в регионе.



Заместитель помощника госсекретаря США заверил в решительной поддержке США территориальной целостности и суверенитета и западных устремлений Грузии, и подтвердил готовность к тесному сотрудничеству.















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