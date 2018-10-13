Бакрадзе: Американская сторона очень внимательно следит за тем, как проходит выборная кампания

13.10.2018 19:32 Кандидат в президенты от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе встретился с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом.



По словам Бакрадзе, главной темой обсуждения были предстоящие президентские выборы.



«Американская сторона очень внимательно следит за тем, как проходит выборная кампания. Вчера мы уже слышали очень важные заявления г-на Кента о недопустимости использования на выборах административного ресурса и о том, что выборы должны пройти демократически. Поэтому и сегодня мы много говорили об этой теме», — рассказал кандидат в президенты.



Вместе с тем Давид Бакрадзе оценил нынешний предвыборный период и отметил, что главной проблемой является использование административных ресурсов.



«Главная проблема связана с использованием административных ресурсов, что в последние дни стало всё более явным. Это не только моя оценка, её разделяют и другие кандидаты. Что важно, её разделяет и неправительственный сектор. Поэтому наша задачей должно быть то, чтобы 28 октября на выборы пришло как можно больше избирателей и народ выразил свою волю, и не позволить власти выиграть выборы за счёт административных ресурсов и отнять у народа выбор», — сказал Давид Бакрадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

