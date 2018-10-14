Усупашвили: О чем можно говорить с Путиным?

14.10.2018 11:43



Комментируя активные слухи и заявления формата Карасин-Абашидзе о том, что идут переговоры о встрече президентов Грузии и России, Давид Усупашвили заявил, что не стал бы встречаться с Владимиром Путиным в случае избрания.



В продолжение темы, экс-спикер парламента сказал, что «это спекулятивный подход - многие кандидаты и политики этим спекулируют. Кто-то поедет в Кремле пожать руки с Путиным на полсекунды, а потом приезжают в Грузию и говорят я все улажу – это не серьезно». Как заявил Усупашвили: «Никакого серьезного разговора о такой встрече нет и любая такая встреча требует подготовки. Для чего встречаться?! Чтобы говорить о самбо или дзюдо?!».



На вопрос ведущего проекта Егор Куроптева, что бы сказал Усупашвили Путину в статусе президента Грузии, экс-спикер ответил, что «Я бы ему сказал, господин президент России, вы готовы на переговоры с Грузией, в том виде, как это воспринимает вся цивилизация? Вы готовы к переговорам с господином президентом Грузии, как нашу страну воспринимает вся цивилизация, а не так, как воспринимает один Путин.. Или вы готовы говорить о том, как к этому прийти? А что готовить?! Если говорить о дополнительных пунктах таможни – президенты не для этого встречаются. В нынешней ситуации грузинский премьер или президент о чем имеет право говорить с российским президентом?! Поэтому я сильно раскритиковал бывшего премьера Квирикашвили, когда он «впустую выстрелил», выразив готовность к встрече, сам не зная к чему, для чего и как. Президенты и премьеры должны быть в 20 раз сильнее в этом, чтобы искренние человеческие порывы сердца проводить через рациональную голову. И что мы получили в результате? Служащий пресс-секретаря МИД России дал ответ Премьеру Грузии. Вот ответ Путина..».



Усупашвили также отметил, что у нынешних властей Грузии есть пробелы в плане активности на международной арене в вопросе давления на Россию и продвижения интересов Грузии. «Это выражается в недостатке квалифицированных кадров. Когда мы были в коалиции «Грузинская мечта», почти 90% политики и международных отношений вели две политические группы: «Свободные демократы» Ираклия Аласания и «Республиканская партия», чьи представители в парламенте и правительстве двигали это направление. Очень часто кажется, что сейчас люди, которые должны заниматься международной политикой, себя рассматривают, как госслужащих. Это важное направление, но мы ожидаем от них политические инициативы, анализ, действия – в этом есть большие пробелы».





Говоря о том, какие шаги могут быть сделаны для деоккупации Грузии, Усупашвили заявил: «Оккупация обязательно закончится, но это случится не из-за того, что внутри Грузии созреют какие-то предпосылки или даже в России власть сменится.. Понятно, что с нынешними властями России надеяться на разворот отношений не стоит. Нужно дождаться глобального момента, когда Россия созреет до того, что она должна идти в шаг с остальным миром».



Комментируя отношения Грузии с Арменией и Азербайджаном, Усупашвили сказал, что: «большое достижение Грузии, которое надо беречь и развивать – дружеские и доброжелательные отношения с Арменией и Азербайджаном, которых удалось достичь большими усилиями. Бывают мини проблемы, но они никогда не переходят грань и не становятся системными. Как президент Грузии, моей головной болью будет куда в первую очередь поехать – в Ереван или Баку. Может в присутствии медиа монетку подброшу».



Говоря о внешней и внутренней политике, экс-спикер отметил, что Грузия очень много потеряла из-за противостояния Президента Маргвелашвили и правительства.



«Эти нецивилизованные отношения между президентом и правительством, премьером, большинством – мы столько потеряли из-за внутренних трений». Комментируя свои трения с председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, Усупашвили сказал, что: «Мы должны различать политическую конкуренцию и трения. Это политическая конкуренция. В демократии по-другому не бывает – политические лидеры, партии конкурируют и трения есть, но после того, как народ сказал свое слово и определил мне это место, а вам другое место, что означает службу государству, мы должны войти в эту функцию».



Комментируя то, какие рычаги в статусе президента Усупашвили видит, чтобы влиять на решения большинства, Усупашвили отметил: «Продолжать такое президентство, которым пришлось заниматься Гиоргию Маргвелашвили не имеет смысла. Надо поднять степень и уровень важности президента. Тут есть несколько предпосылок: для Маргвелашвили непреодолимой проблемой стал факт, что как только он поднимал голос, ему говорили: «Ты молчи там. Мы тебя посадили, как президента и ты даже моральное право не имеешь в чем-то противостоять».



Я буду президентом, избранным народом, поэтому, если большинство в парламенте говорит от имени народа, президент, в моем случае, тоже будет говорить от имени народа. Того же народа. Такого же большинства, а может и большего числа людей, потому что парламентское большинство не имеет 50% + 1 голосов, а президент будет иметь это число голосов в случае избрания. Они избраны в 2016-м году, а я в 2018-м. Кто выражает нынешнее мнение народа?!».



На вопрос ведущего проекта «Пограничная ZONA» решает ли что-то в Грузии мнение народа или все решения остаются за Бидзиной Иванишвили и его круга, Усупашвили сказал: «Но куда мы хотим идти? Если бы я хотел стать таким президентом, я знал легкий путь – быть другом Бидзины и ещё терпеть немножко. Я же четыре года терпел. Еще два года мог бы терпеть и сейчас был бы там, но для чего?! Сидеть там для того, чтобы по красным коврам ходить туда-сюда – это мне не интересно и я это не могу. Если я буду избран народом, у меня будут и личные качества и легитимация от народа, которая не зависит от легитимации от правительства».



Комментируя инструментарий президента Грузии в нынешнем статусе, экс-спикер парламента сказал, что одним из способов влияния является обращение к народу страны, но оно должно быть правильно подготовлено. «Каждый месяц я буду обращаться к народу из разных регионов Грузии. Допустим, из Кахетии я буду отражать радости или нужды людей, которые живут в том регионе. Что их беспокоит. В другом месяце поеду в другой регион и оттуда сообщу остальной Грузии, что народ думает в том регионе. Я пойду к Ингури и буду обращаться с линии разграничения не к абхазам, которым, наверное, надоело, что из Тбилиси мы все время клянемся: Наши братья! Наши сестры! Мы хотим жить с вами.. Нет! Дело президента – встать там у Ингури, повернуться лицом к остальной Грузии и постараться выразить мнения и взгляды абхазов, которые живут за Ингури. Если я президент всей Грузии и у меня есть конституционное обязательство быть гарантом единства, гарантом суверенитета, а Абхазия, если я уверен, что это временно оккупированный регион Грузии и там живут люди, которые должны в какой-то момент стать полноправными гражданами Грузии, значит кто-то должен выражать их мнение – что им нравится, как они смотрят на все процессы».



Отвечая на вопрос одной фразой, почему народ Грузии должен выбрать президентом именно Усупашвили, экс-спикер ответил: «Я помогу грузинскому народу достичь цели нашего поколения – сделать из нашей страны государство. Сделать так, чтобы наше государство заботилось о нашей Родине. Я знаю как это сделать. Я могу это сделать. В этом я помогу нашему народу».



Кандидат в президенты Грузии, экс-спикер парламента Давид Усупашвили дал эксклюзивное интервью для проекта грузинской телекомпании STV на русском « Пограничная ZONA». Комментируя активные слухи и заявления формата Карасин-Абашидзе о том, что идут переговоры о встрече президентов Грузии и России, Давид Усупашвили заявил, что не стал бы встречаться с Владимиром Путиным в случае избрания.В продолжение темы, экс-спикер парламента сказал, что «это спекулятивный подход - многие кандидаты и политики этим спекулируют. Кто-то поедет в Кремле пожать руки с Путиным на полсекунды, а потом приезжают в Грузию и говорят я все улажу – это не серьезно». Как заявил Усупашвили: «Никакого серьезного разговора о такой встрече нет и любая такая встреча требует подготовки. Для чего встречаться?! Чтобы говорить о самбо или дзюдо?!».На вопрос ведущего проекта Егор Куроптева, что бы сказал Усупашвили Путину в статусе президента Грузии, экс-спикер ответил, что «Я бы ему сказал, господин президент России, вы готовы на переговоры с Грузией, в том виде, как это воспринимает вся цивилизация? Вы готовы к переговорам с господином президентом Грузии, как нашу страну воспринимает вся цивилизация, а не так, как воспринимает один Путин.. Или вы готовы говорить о том, как к этому прийти? А что готовить?! Если говорить о дополнительных пунктах таможни – президенты не для этого встречаются. В нынешней ситуации грузинский премьер или президент о чем имеет право говорить с российским президентом?! Поэтому я сильно раскритиковал бывшего премьера Квирикашвили, когда он «впустую выстрелил», выразив готовность к встрече, сам не зная к чему, для чего и как. Президенты и премьеры должны быть в 20 раз сильнее в этом, чтобы искренние человеческие порывы сердца проводить через рациональную голову. И что мы получили в результате? Служащий пресс-секретаря МИД России дал ответ Премьеру Грузии. Вот ответ Путина..».Усупашвили также отметил, что у нынешних властей Грузии есть пробелы в плане активности на международной арене в вопросе давления на Россию и продвижения интересов Грузии. «Это выражается в недостатке квалифицированных кадров. Когда мы были в коалиции «Грузинская мечта», почти 90% политики и международных отношений вели две политические группы: «Свободные демократы» Ираклия Аласания и «Республиканская партия», чьи представители в парламенте и правительстве двигали это направление. Очень часто кажется, что сейчас люди, которые должны заниматься международной политикой, себя рассматривают, как госслужащих. Это важное направление, но мы ожидаем от них политические инициативы, анализ, действия – в этом есть большие пробелы».Говоря о том, какие шаги могут быть сделаны для деоккупации Грузии, Усупашвили заявил: «Оккупация обязательно закончится, но это случится не из-за того, что внутри Грузии созреют какие-то предпосылки или даже в России власть сменится.. Понятно, что с нынешними властями России надеяться на разворот отношений не стоит. Нужно дождаться глобального момента, когда Россия созреет до того, что она должна идти в шаг с остальным миром».Комментируя отношения Грузии с Арменией и Азербайджаном, Усупашвили сказал, что: «большое достижение Грузии, которое надо беречь и развивать – дружеские и доброжелательные отношения с Арменией и Азербайджаном, которых удалось достичь большими усилиями. Бывают мини проблемы, но они никогда не переходят грань и не становятся системными. Как президент Грузии, моей головной болью будет куда в первую очередь поехать – в Ереван или Баку. Может в присутствии медиа монетку подброшу».Говоря о внешней и внутренней политике, экс-спикер отметил, что Грузия очень много потеряла из-за противостояния Президента Маргвелашвили и правительства.«Эти нецивилизованные отношения между президентом и правительством, премьером, большинством – мы столько потеряли из-за внутренних трений». Комментируя свои трения с председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, Усупашвили сказал, что: «Мы должны различать политическую конкуренцию и трения. Это политическая конкуренция. В демократии по-другому не бывает – политические лидеры, партии конкурируют и трения есть, но после того, как народ сказал свое слово и определил мне это место, а вам другое место, что означает службу государству, мы должны войти в эту функцию».Комментируя то, какие рычаги в статусе президента Усупашвили видит, чтобы влиять на решения большинства, Усупашвили отметил: «Продолжать такое президентство, которым пришлось заниматься Гиоргию Маргвелашвили не имеет смысла. Надо поднять степень и уровень важности президента. Тут есть несколько предпосылок: для Маргвелашвили непреодолимой проблемой стал факт, что как только он поднимал голос, ему говорили: «Ты молчи там. Мы тебя посадили, как президента и ты даже моральное право не имеешь в чем-то противостоять».Я буду президентом, избранным народом, поэтому, если большинство в парламенте говорит от имени народа, президент, в моем случае, тоже будет говорить от имени народа. Того же народа. Такого же большинства, а может и большего числа людей, потому что парламентское большинство не имеет 50% + 1 голосов, а президент будет иметь это число голосов в случае избрания. Они избраны в 2016-м году, а я в 2018-м. Кто выражает нынешнее мнение народа?!».На вопрос ведущего проекта «Пограничная ZONA» решает ли что-то в Грузии мнение народа или все решения остаются за Бидзиной Иванишвили и его круга, Усупашвили сказал: «Но куда мы хотим идти? Если бы я хотел стать таким президентом, я знал легкий путь – быть другом Бидзины и ещё терпеть немножко. Я же четыре года терпел. Еще два года мог бы терпеть и сейчас был бы там, но для чего?! Сидеть там для того, чтобы по красным коврам ходить туда-сюда – это мне не интересно и я это не могу. Если я буду избран народом, у меня будут и личные качества и легитимация от народа, которая не зависит от легитимации от правительства».Комментируя инструментарий президента Грузии в нынешнем статусе, экс-спикер парламента сказал, что одним из способов влияния является обращение к народу страны, но оно должно быть правильно подготовлено. «Каждый месяц я буду обращаться к народу из разных регионов Грузии. Допустим, из Кахетии я буду отражать радости или нужды людей, которые живут в том регионе. Что их беспокоит. В другом месяце поеду в другой регион и оттуда сообщу остальной Грузии, что народ думает в том регионе. Я пойду к Ингури и буду обращаться с линии разграничения не к абхазам, которым, наверное, надоело, что из Тбилиси мы все время клянемся: Наши братья! Наши сестры! Мы хотим жить с вами.. Нет! Дело президента – встать там у Ингури, повернуться лицом к остальной Грузии и постараться выразить мнения и взгляды абхазов, которые живут за Ингури. Если я президент всей Грузии и у меня есть конституционное обязательство быть гарантом единства, гарантом суверенитета, а Абхазия, если я уверен, что это временно оккупированный регион Грузии и там живут люди, которые должны в какой-то момент стать полноправными гражданами Грузии, значит кто-то должен выражать их мнение – что им нравится, как они смотрят на все процессы».Отвечая на вопрос одной фразой, почему народ Грузии должен выбрать президентом именно Усупашвили, экс-спикер ответил: «Я помогу грузинскому народу достичь цели нашего поколения – сделать из нашей страны государство. Сделать так, чтобы наше государство заботилось о нашей Родине. Я знаю как это сделать. Я могу это сделать. В этом я помогу нашему народу».











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