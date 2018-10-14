Зура Джапаридзе: У вас есть шанс впервые в жизни увидеть, как арестовывают кандидата в президенты

14.10.2018 11:49 Несмотря на заявление МВД, политическое объединение «Гирчи» («Шишка») и его кандидат в президенты Грузии Зураб Джапаридзе все равно планируют провести фестиваль легализации конопли в парке «Деда эна» в Тбилиси. Об этом Зураб Джапаридзе заявил вчера на пресс-конференции, проведенной в ответ на заявление МВД Грузии.



По словам Джапаридзе, единственным человеком, который нарушит на фестивале закон, будет он.

Кандидат в президенты сомневается в серьезности заявления МВД, однако заявляет, что у пришедших в парк «Деда эна» будет возможность увидеть историческое событие – арест кандидата в президенты.



«МВД угрожает нам, будто бы мы нарушим какой-то закон, и существуют соответствующие санкции, как административные, так и уголовные. В первую очередь хочу ответить МВД – Я, Зура Джапаридзе являюсь кандидатом в президенты и баллотируюсь на президентских выборах, намеченных на 28 октября. Мной лично совершен акт гражданского неповиновения. 31 декабря 2016 года я нарушил закон и посадил семена конопли. Тогда я нарушил закон, и этот акт гражданского неповиновения предполагал нарушение закона. 20 октября я также собираюсь совершить акт гражданского неповиновения, однако в этот раз я не нарушаю закон, так как считаю – то, что я сделаю, на это мне дал право Конституционный суд. Этот акт неповиновения направлен против господствующего общественного мнения. Это направлено против того мнения, которое лоббируют патриархия Грузии и ставшие в цепочку все оппозиционные партии, кроме «Гирчи», - заявил Зураб Джапаридзе.



Как говорит кандидат в президенты, люди, которые придут 20 октября на фестиваль, смогут развлечься.

«Всем тем людям, которые намеревались участвовать в этом фестивале, хочу сказать, что этот фестиваль будет проведен так, как и было запланировано. Всех людей, для которых свобода ценна, призываю прийти, принять участие, развлечься. Ни одного из его участников никто не просит нарушать закон. Закон нарушу лишь я, кандидат в президенты Зура Джапаридзе. Если заявление МВД серьезно, у вас есть шанс, впервые в жизни, в лайве увидеть, как арестовывают кандидата в президенты», - заявил Джапаридзе.



МВД Грузии начало расследование в связи с анонсированным политическим объединением «Гирчи» («Шишка») фестивалем легализации конопли. Об этом сообщил вчера на брифинге директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Владимир Борцвадзе.



Как пояснил Борцвадзе, в том случае если на т.н. фестивале будет иметь место какое-либо правонарушение – реализация наркотических средств, их наличие, потребление или популяризация, полиция в отношении всех правонарушителей примет жесткие меры, предусмотренные законодательством Грузии.















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