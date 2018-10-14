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Парламентская группа доверия заслушает отчет о проверке оперативно-технического агентства


14.10.2018   17:24
В понедельник состоится заседание парламентской группы доверия, которая заслушает отчет в связи с проверкой оперативно-технического агентства, входящего в Службу государственной безопасности. Документ представит председатель группы доверия Ираклий Сесиашвили.

Кроме того, на заседании 15 октября рассмотрят ту часть проекта государственного бюджета на 2019 год, которая касается финансирования специальных программ.

Заседание группы доверия назначено на 11:00.






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