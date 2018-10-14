Бюро парламента будет представлен проект новой модели накопительной пенсионной системы

14.10.2018 17:29 15 октября бюро парламента Грузии будет представлен проект новой модели накопительной пенсионной системы, подготовленный «Европейской Грузией».



Разработанная парламентским меньшинством инициатива оставляет каждому гражданину выбор добровольной включенности в накопительную пенсионную схему. Это одинаково и в равной степени доступно для людей всех возрастов (а не только для трудоустроенных моложе 40 лет) и дает участнику накопительной пенсионной схемы выбор самому определять объем ежемесячной накопительной суммы.



Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, согласно разработанной «Европейской Грузией» системе накопительной пенсии, 40-летняя учительница, имеющая сегодня начисленную зарплату 500 лари, и получающая на руки 400 лари, через 20 лет получит в добавок к базисной пенсии 576 лари. Для более высокооплачиваемых лиц накопительная пенсия в добавок к базисной будет еще выше.



«Разработанная «Европейской Грузией» система накопительной пенсии основывается на принципе налоговой льготы: если гражданин решит накопить деньги на достойную старость и добровольно включится в пенсионную схему, то будет использовать для этого не только небольшую часть своей получаемой на руки зарплаты, но и подоходный налог со своей зарплаты, который сегодня правительство забирает в бюджет», - сказано в документе.



Законодательный пакет инициирован тремя фракциями, входящими в меньшинство.















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