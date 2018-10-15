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Залкалиани примет участие во встрече министров иностранных дел «Восточного партнерства» в Люксембурге
15.10.2018 10:44
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани примет сегодня участие во встрече министров иностранных дел «Восточного партнерства» в Люксембурге.
Встреча будет проходить с участием Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини Высокого и еврокомиссара по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнеса Хана. На встрече также будут присутствовать представители государств-членов ЕС и страны-члены «Восточного партнерства».
Стороны обратят внимание на результаты, достигнутые после саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе 24 ноября 2017 года. Кроме того, они обсудят дальнейшие пути углубления сотрудничества и будущие перспективы.
В рамках встречи министров пройдут двусторонние встречи с представителями институтов ЕС высокого ранга и стран-членов.
16 октября министр иностранных дел Грузии посетит с рабочим визитом Брюссель, в рамках чего пройдут встречи с европарламентариями.
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