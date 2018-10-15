Пенитенциарная служба исключает интоксикацию Мерабишвили тяжелыми металлами

15.10.2018 11:29 По результатам лабораторных исследований, полученных из-за границы, интоксикация Иване Мерабишвили тяжелыми металлами исключается, — об этом говорится в заявлении специальной пенитенциарной службы.



В заявлении отмечается, что в течение последних трех месяцев Иване Мерабишвили провели обследования различного типа в нескольких клиниках гражданского сектора, о чем детально была информирована общественность.



«Как известно, 2-4 октября этого года, осужденный из пенитенциарного учреждения был переведен в клинику «Медиклаб Джорджия», где ему дополнительно провели консультации врачей-специалистов различного профиля и рекомендованное ими обследование. Вместе с тем, так как сторона защиты постоянно апеллирует к тому, что диагноз осужденного Мерабишвили – синдром Горнера, мог быть результатом интоксикации, в «Медиклаб Джорджия» Иване Мерабишвили провели и консультацию токсикологов. Несмотря на то, что в тому времени не было выявлено клинической картины острой экзогенной интоксикации, в целях исключения всевозможных подозрений, было принято решение провести осужденному лабораторное исследование крови на наличие тяжелых металов. Анализ провели на шесть тяжелых металлов: железо, медь, свинец, кадмий, марганец и цинк, кальций и магний. Материал для исследований был отправлен в Германию «Лабораторией Мрчевели — Европейской группой диагностики Лимбаха». В результате полученного ответа выясняется, что концентрация всех вышеперечисленных металлов и макроэлементов в крови находится в рамках нормы. После этого, на основании полученных ответов, 12 октября состоялся консилиум токсикологов, заключением которых интоксикация исключена. Вместе с тем, консилиум установил, что Иване Мерабишвили не нуждается в дополнительных исследованиях в токсикологическом направлении», — говорится в заявлении.



Вместе стем, Специальная пенитенциарная служба отмечает, что результаты комплексных медицинских исследований исключают основу для любых политических спекуляций со стороны адвокатов осуждённого, так как Иване Мерабишвили провели все надлежащее обследование, на что была выдана рекомендация медперсонала.















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