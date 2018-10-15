|
|
Трамп: Путин, вероятно, причастен к политическим убийствам
15.10.2018 11:33
Владимир Путин, вероятно, причастен к политическим убийствам. Такой ответ президент США Дональд Трамп дал в интервью CBS.
"Вы согласны с тем, что Владимир Путин замешан в политические убийства? В отравления?" - задала вопрос журналистка Лесли Шталь. "Вероятно, да", - ответил Трамп. "Вероятно?" - переспросила журналистка. "Но я надеюсь, что это было не у нас в стране", - продолжил президент. - "Они (Россия. - Ред.) не должны поступать так, - настаивала Шталь. - Это ужасно". - "Конечно, они не должны поступать так", - согласился Трамп.
Шталь также поинтересовалась, почему американский лидер никогда жестко не разговаривал с Путиным. Трамп на это возразил, что как раз во время встречи 16 июля в Хельсинки был с Путиным очень жёсток. "Это была очень жесткая встреча и очень хорошая", - заверил он.
На вопрос журналистки, согласен ли Трамп, что Россия вмешивалась в американскую президентскую кампанию 2016 года, президент ответил утвердительно, однако добавил, что в кампанию вмешивался и Китай.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна