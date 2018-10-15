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Трамп: Путин, вероятно, причастен к политическим убийствам


15.10.2018   11:33
Владимир Путин, вероятно, причастен к политическим убийствам. Такой ответ президент США Дональд Трамп дал в интервью CBS.

"Вы согласны с тем, что Владимир Путин замешан в политические убийства? В отравления?" - задала вопрос журналистка Лесли Шталь. "Вероятно, да", - ответил Трамп. "Вероятно?" - переспросила журналистка. "Но я надеюсь, что это было не у нас в стране", - продолжил президент. - "Они (Россия. - Ред.) не должны поступать так, - настаивала Шталь. - Это ужасно". - "Конечно, они не должны поступать так", - согласился Трамп.

Шталь также поинтересовалась, почему американский лидер никогда жестко не разговаривал с Путиным. Трамп на это возразил, что как раз во время встречи 16 июля в Хельсинки был с Путиным очень жёсток. "Это была очень жесткая встреча и очень хорошая", - заверил он.

На вопрос журналистки, согласен ли Трамп, что Россия вмешивалась в американскую президентскую кампанию 2016 года, президент ответил утвердительно, однако добавил, что в кампанию вмешивался и Китай.






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