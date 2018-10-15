Вано Мерабишвили дал первое за пять лет интервью из тюрьмы

15.10.2018 13:04 Телекомпания «Рустави-2» показала первое за пять лет интервью бывшего главы МВД Вано Мерабишвили, который был задержан в 2013 году после смены власти в Грузии и с тех пор отбывает тюремное заключение.



Бывший глава МВД, известный своей радикальной и эффективной реформой полиции Грузии, прокомментировал распространившуюся в последнее время информацию о том, что в заключении его травят. Такие слухи появились после того, как состояние здоровья Мерабишвили заметно ухудшилось – за месяц его пять раз вывозили из тюрьмы на обследование в две разные клиники. Каждый раз обследование длилось не больше двух часов. Адвокаты Мерабишвили при этом жалуются, что членам семьи не сообщают о состоянии его здоровья.



4 октября 2018 года врачебная комиссия согласилась с диагнозом, согласно которому, у Мерабишвили обнаружен синдромом Горнера. Вместе с тем, специалисты не могут сказать, что именно спровоцировало это заболевание.



Синдром Горнера — это болезнь, которая проявляется нарушениями в работе или повреждением симпатической нервной системы. Синдром может развиваться самостоятельно, как идиопатическая болезнь, или быть клиническим проявлением других заболеваний. Причин развития синдрома множество – начиная с отита или поражения тройничного нерва, заканчивая отравлением токсичными веществами.



По словам Мерабишвили, подозрение о том, что его отравили, есть у его друзей. «Исходя из того, что врачи также говорят мне, что болезнь, которая у меня обнаружена, вызвана инфекцией, эти подозрения не беспочвенны», — отметил он.



Мерабишвили также заявляет, что если он действительно отравлен, то трудно будет установить, чем это было вызвано. Он привел в пример бывшего президента Украины Виктора Ющенко и напомнил, что до сих пор так и не установлено, каким именно веществом он был отравлен.



При этом Мерабишвили заявил, что «готов ко всему и его не сломают никакими методами, даже если это будет отравление».



Бывший глава МВД рассказал о своем заключении и отметил, что его содержание в одиночке безо всякой коммуникации является «обычным сведением счетов». «Власти боятся опытных политиков и содержат их в изоляции. Морально я не сломлен и продолжаю борьбу», — сказал Мерабишвили.



Он также подтвердил, что после смены власти ему было хорошо известно, что его задержат, однако он не задумывался о побеге из страны. При этом Мерабишвили подтвердил, что никогда не обращался к президенту Георгию Маргвелашвили с просьбой о помиловании.



Мерабишвили объяснил это тем, что не хочет ставить кого-либо под удар. Вместе с тем сам Маргвелашвили, по его словам, «не рискнул принять такое решение» по своей инициативе.



«Насколько мне известно, формально при желании у президента не было бы проблем с помилованием. Я не могу себе представить, что должен кого-то ставить под удар. Маргвелашвили прекрасно знает, что мое освобождение для него большой риск», — сказал Мерабишвили.



Бывший министр, который считается одним из главных соратников третьего президента Михеила Саакашвили также прокомментировал разделение бывшей правящей партии «Национальное движение» и создание в 2016 году частью отколовшихся депутатов парламента собственной партии «Европейская Грузия».



«Я считаю, что на каком-то этапе две этих силы должны найти общий язык и начать борьбу», — сказал Мерабишвили. По его словам, он не может разделить эти силы, так как в обоих есть его друзья и соратники и он пока не представляет их по-отдельности.



Новости-Грузия















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