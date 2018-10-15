В Грузии оппозиция раскритиковала власти после скандальной аудиозаписи

15.10.2018 13:05 Представители грузинской политической оппозиции заявляют о клановом управлении страной и вооруженных формированиях. Сегодня политики в Грузии комментируют скандальную аудиозапись, распространенную телекомпанией «Рустави-2», в которой бывший высокопоставленный сотрудни прокуратуры Мирза Субелиани рассказывает о пытках и похищениях людей, совершенных им во время расследования громких дел, связанных с именами соратников третьего президента Михеила Саакашвили и находящихся в настоящее время в заключении



Представители оппозиции также предполагают, что указанные аудиозаписи могут создать угрозу безопасности самого Мирзы Субелиани, который в настоящее время находится в Глданской тюрьме #8.



«Эти записи полностью оголили властную вертикаль «Грузинской мечты» и все мы увидели, как реально делаются дела, с чьей помощью, с помощью каких вооруженных группировок, и вообще, как сегодня Бидзина Иванишвили управляет страной», — заявил представитель партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.



Члены бывшей правящей партии заявляют об отвественности министров и указывают на то, что правительственная команда не выполняет требования закона и не является в парламент, когда их вызывают депутаты. Лидеры партии намерены поставить вопрос о санкциях в отношении членов правительств на сегодняшнем бюро парламента.



«Мы вызвали министра внутренних дел в связи с фактами коррупции, вызвали министра иностранных дел. Выскопоставленных чиновников следует призвать к ответственности, в первую очередь, министров, за то, что они не приходят по официальному требованию и не отвечают на тяжелейшие вопросы, накопившиеся в стране», — заявляет глава фракции ЕНД в парламенте Роман Гоциридзе.



Депутат парламента от партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе, который возглавлял парламентскую комиссию по расследованию дела об убийстве подростков на улице Хорава, считает, что распространенная аудиозапись еще раз доказала точность выводов, сделанных комиссией.



«Любое МВД, прокуратура, расследование и суд являются фарсом. На самом деле все обговаривается в кабинетах у нескольких человек. Возможно, рядом с ними стоят люди с автоматами Калашникова, и вот так они кроят и шьют как хотят. Это практически показало нам, что государство уже обрушилось. Эта запись подтвердила то, что комиссия написала в своем отчете», — заявил Капанадзе.



«Европейская Грузия» также поставит на бюро вопрос о вызове в парламент министра внутренних дел и главного прокурора.

«В ближайший период, министр внутренних дел, главный прокурор, должны явиться в парламент, как это постановила следственная комиссия, и ответить на вопросы, которые были поставлены комиссией, а также на те вопросы, которые стали еще более напряженными после этих записей. Это вопрос, который сегодня является самым важным в Грузии, и в связи с этим молчание властей является совершенной неожиданностью», — заявляет депутат «Европейской Грузии».



Политический секретерь «Республиканской партии» (непарламентская оппозиция) Тамар Кордзая в интервью телекомапнии «Рустави-2» заявляет, что сегодня страной управляют люди с «воровским» менталитетом. Она также говорит о возможной отставке Георгия Гахария с поста министра внутренних дел.



«Гахария является заложником Субелиани. Или они пожертвуют Субелиани, или Гахария придется подать в отставку. Международное сообщество должно активно вмешаться и помочь гражданам Грузии, потому что, граждане реально стали заложниками этой власти», — отмечает Кордзая.



















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