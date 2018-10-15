Для усиления контроля, на границах Грузии будут уставлены новые средства по обнаружению инцидентов и реагированию на них

15.10.2018 13:16 Для контроля границ Грузии МВД получило от партнеров и доноров средства по обнаружению различных пограничных инцидентов и реагированию на них. Об этом говорится в информации, запрошенной в Министерстве внутренних дел Грузии.



По поводу же размещения технического оснащения (сенсоры, камеры) на т.н. зеленой полосе, что было анонсировано МВД, как пояснили в ведомстве – это секретная информация. Исходя из этого, в МВД не конкретизируют, уже установлена или нет упомянутая техника на тех участках границы, которые на данном этапе не могут контролироваться.



Что касается переподготовки пограничников, по данным Министерства внутренних дел, с 1-го января 2018 года соответствующие курсы в Академии МВД прошли 75 действующих сотрудников, в настоящее же время 16 пограничников проходят учебный курс «Информационные технологии и системы пограничной полиции».

Вместе с тем, по сообщению ведомства, в 2017 году офицеры-пограничники прошли переподготовку, включающую в себя и учебный курс «Информационные технологии и системы пограничной полиции». По данным МВД, этот тренинг носит непрерывный характер, и в его рамках переподготовлены разделенные на две группы 27 действующих сотрудников.

















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