Виктор Джапаридзе; Мирза Субелиани находится под большим стрессом, поэтому я не воспринял его слова всерьез

15.10.2018 13:27 Член парламентского большинства Виктор Джапаридзе подтверждает встречу с Мирзой Субелиани, однако говорит, что не воспринял его слова всерьез.



В разговоре с Первым каналом Виктор Джапаридзе вспомнил встречу с Мирзой Субелиани и отметил, что встречался с ним в тюрьме несколько раз.



«У Мирзы Субелиани я был по его требованию, но не воспринял его слова всерьез. Как можно считать это серьезным? Он сидит в одиночной камере и ему нехорошо, этот человек под большим стрессом. Поэтому, я не воспринял его слова всерьез. Подобный разговор был, но что срезали и вырезали, я не знаю.



Несчастье заключается в том, что я зашел навестить заключенного, и это кто-то записал. На встрече присутствовал его друг, я не помню фамилии. Я зашел по требованию его и его семьи. Что он говорил, я не воспринял всерьез. Получается, что в этой стране всем является Мирза. Я сказал ему – почему ты в одиночной камере и посоветовал ему сидеть вместе с кем-то, чтобы не сойти с ума. Приди в себя – я сказал ему и это.



Он переживает, что двое молодых людей погибли, а его семья осталась так. Он в одиночной камере и не удивительно, что от так, с ним случилось такое несчастье. Я не говорил на эту тему с Гахария, встречался с Субелиани несколько раз», — заявил Джапаридзе.



Телекомпания «Рустави 2» вчера распространила аудиозапись, которая, по утверждению телекомпании, сделана в камере Мирзы Субелиани в Глданском учреждении по исполнению наказаний N8.



В Главной прокуратуре Грузии заявляют, что расследование по аудиозаписи, в которой, предположительно, фигурирует Мирза Субелиани, началось 12 октября. По данным ведомства, следствие ведется по незаконному получению и хранению тайны личной жизни, осуществленной без разрешения записи разговора лица, находящегося в заключении, ее хранению и обеспечению ее доступности и фактам возможного превышения служебных полномочий.















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