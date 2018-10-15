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Цулукиани: Опросы по распространенным в связи с Мирзой Субелиани записям проходили и вчера, и расследование продолжается


15.10.2018   13:28
Опросы по распространенным в связи с Мирзой Субелиани записям проходили и вчера, и расследование продолжается, — об этом журналистам заявила министр юстиции Тея Цулукиани.

«Когда была сделана эта запись, кем она сделана, ее вынесли или подобная запись и вовсе была сделана в стенах тюрьмы, является ли она аутентичной, об этом, как вы видели вчера, прокуратура распространила заявление. Расследование началось три дня назад.

Могу сказать лишь то, что допросы проходили и вчера, и расследование продолжается. Надеюсь, что прокуратура, в условиях полной прозрачности, сообщит общественности о ходе расследования», — заявила Тея Цулукиани.

Вместе с тем, министр ответила и на вопрос о входе депутата Виктора Джапаридзе в учреждение по исполнению наказаний.

«В системе по исполнению наказаний так было всегда и так происходит и после того, как присоединилось министерство юстиции – депутаты парламента Грузии, представителями какой бы партии они не были, с разрешения председателя парламента, входят и навещают заключенных по желанию. У нас нет права мешать этим визитам», — заявила Тея Цулукиани.

«Рустави 2» вчера распространила аудиозапись, которая, по утверждению телекомпании, сделана в камере Мирзы Субелиани в Глданском учреждении по исполнению наказаний N8.

В Главной прокуратуре Грузии заявляют, что расследование по аудиозаписи, в которой, предположительно, фигурирует Мирза Субелиани, началось 12 октября. По данным ведомства, следствие ведется по незаконному получению и хранению тайны личной жизни, осуществленной без разрешения записи разговора лица, находящегося в заключении, ее хранению и обеспечению ее доступности и фактам возможного превышения служебных полномочий.






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