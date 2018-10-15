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Адвокат: Мирзе Субелиани должны выдвинуть обвинение


15.10.2018   13:41
По словам адвоката бывшего премьера и министра внутренних дел, находящегося в заключении Иване Мерабишвили, Георгия Чивиашвили, в распространенной записи информация Мирзы Субелиани подтверждает, что в 2013 году Мерабишвили вывели из пенитенциарного учреждения и устроили его встречу с тогдашним Главным прокурором Отаром Парцхаладзе.

По его словам, в связи с распространенной записью должно пройти расследования и Мирзу Субелиани должны привлечь к уголовной ответственности.

«Что касается информации Субелиани о Мерабишвили, это подтверждает, что 14 декабря 2013 года Мерабишвили привели к тогдашнему Главному прокурору Парцхаладзе, который просил у него информацию о третьем президенте. Это зафиксировал и Страсбург, в виде нарушения 18-ой статьи, и сказал властям, что у них есть политзаключенный. Власти должны освободить Мерабишвили. Со слов Субелиани мы услышали, что он участвовал в построении дела Вано Мерабишвили. Выполнили его парни. Все, от начала до конца, было сфабриковано и все были предупреждены, чтобы скрывали факты. Мы услышали от Мирзы Субелиани, что он – исполнитель этого, обязательно нужно предъявить ему обвинение», — заявил Чивиашвили.






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