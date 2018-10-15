Вашадзе: Штаб переходит на чрезвычайный режим работы

15.10.2018 14:07 Кандидат в президенты от «Силы в единстве» Григол Вашадзе заявляет, что его штаб переходит на чрезвычайный режим работы.



«Штаб объединенной оппозиции переходит на чрезвычайное положение. Очень тяжелый день настал для Грузии. Мы увидели масштабы заговора против Грузии. Мы обнаружили, что у нас нет ни государство, ни властей.



Мы увидели, что государством, всеми ветвями власти управляют группировки, криминальные вооруженные бандформирования. В системе по исполнению наказаний царит полный беспредел и криминал, когда какой-то Субелиани вводит должностных лиц для присутствия на допросах и пытках заключенных.



Мы увидели, что прокуратурой извне правит криминал Парцхаладзе и его вооруженная группировка. Увидели, что суд превратился с группировку мафиозного клана, которая безоговорочно выполняет все инструкции мафиози», — заявил Григол Вашадзе.



«Рустави 2» вчера распространила аудиозапись, которая, по утверждению телекомпании, сделана в камере Мирзы Субелиани в Глданском учреждении по исполнению наказаний N8.



В Главной прокуратуре Грузии заявляют, что расследование по аудиозаписи, в которой, предположительно, фигурирует Мирза Субелиани, началось 12 октября. По данным ведомства, следствие ведется по незаконному получению и хранению тайны личной жизни, осуществленной без разрешения записи разговора лица, находящегося в заключении, ее хранению и обеспечению ее доступности и фактам возможного превышения служебных полномочий.















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