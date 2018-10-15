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Федерика Могерини: «Восточное партнерство» является главным компонентов внешней политики ЕС


15.10.2018   14:11
«Восточное партнерство» является главным компонентов внешней политики Евросоюза, — об этом до встречи министров иностранных дел в Люксембурге заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

По словам Федерики Могерини, сегодня пройдут встреча министров иностранных дел ЕС и стран-членов «Восточного партнерства» и рабочий обед.

«Восточное партнерство» является главным компонентов внешней политики Евросоюза. Эта встреча министров является возможностью рассмотреть не только сотрудничество с членами «Восточного партнерства», но и нашу общую работу с ними», — отметила Федерика Могерини.

На встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге дипломаты утвердят механизм задействования новых санкций за использование химического оружия и проведут переговоры с «Восточными партнерами».






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