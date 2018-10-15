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Эстония оценила в 1,2 млрд евро ущерб за советскую оккупацию


15.10.2018   14:11
Комиссия при Министерстве юстиции Эстонии оценила размер ущерба от оккупации страны Советским Союзом в примерно 92 млрд рублей (по нынешнему курсу 1,2 млрд евро).

Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на отчет комиссии.

Председатель комиссии, историк Тоомас Хийо считает, что Эстония не может отказаться от изучения причиненных убытков и предъявления требований о компенсации, потому что это будет означать признание добровольного присоединения к СССР.

"Международное право позволяет нам предъявлять иски о возмещении ущерба за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств. Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несет ответственность за время оккупации. Отказ от возмещения ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к Советскому Союзу. В таком случае будут забыты десятки тысяч граждан, которые стали жертвами советской власти, и будет признана нелепость и ненужность деятельности тех, кто боролся против оккупационной власти", - сказал он.

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, много потерь не могут быть измерены в деньгах, например, разрушение государственности, культуры, образования, развития свободного общества. Рейнсалу считает, что работу по оценке ущерба необходимо продолжать.






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