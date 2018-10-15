Усупашвили: люди должны выбирать президента по его программе

15.10.2018 14:48 О предвыборной ситуации в Грузии и том, как она должна протекать, рассказал экс-спикер парламента Грузии, кандидат в президенты от партии "Движение строительства" Давид Усупашвили



"Мы потихоньку, но уверенно должны перейти на тот тип выборов, при котором избиратель делает выбор из-за программы президента и человека, который все это обещает. Если программа и взгляд на вещи не будут поддержаны, а будут поддержаны лишь персоны, тогда нас ждет еще больше разочарований", – сказал Усупашвили журналистам.



НПО "Восточно-европейский центр многопартийной демократии" 12 октября презентовала обновленный сайт prezidenti.ge, на котором размещены ответы на 19 вопросов, заданных кандидатам в президенты Грузии. Вопросы касаются их взглядов на образование, налоги, экономику, безопасность, здравоохранение, трудоустройство, наркополитику и прочее.



Из 25 зарегистрированных кандидатов в президенты Грузии на вопросы НПО ответили лишь пятеро: кандидаты в президенты от "Лейбористской партии Грузии" Шалва Нателашвили, от партии "Движение строительства" Давид Усупашвили, от партии "Европейская Грузия – движение за свободу" Давид Бакрадзе, от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе и от партии "Новый политический центр – Гирчи" Зураб Джапаридзе.



Просьбу "Восточно-европейского центра многопартийной демократии" предоставить свое видение на проблемы в стране проигнорировала также и независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".



Президентские выборы в Грузии назначены на 28 октября.















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