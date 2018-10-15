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Наблюдатели от Казахстана поедут на выборы президента Грузии


15.10.2018   15:21
Центризбирком Республики Казахстан направил наблюдателей на выборы президента Грузии 28 октября 2018 года, передает корреспондент DailyNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЦИК Казахстана.

15 октября 2018 года в Центральной избирательной комиссии под председательством Берика Имашева состоялось заседание ЦИК РК по рассмотрению вопроса «Об утверждении списка наблюдателей от Республики Казахстан, направляемых на выборы президента Грузии 28 октября 2018 года».

В наблюдении за предстоящими выборами президента Грузии по парламентской линии примут участие три представителя парламента Республики Казахстан в составе делегации от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Отмечается, что ЦИК РК, в целях повышения уровня знаний представителей политических партий в международном наблюдении за выборами и ознакомления с работой Миссии БДИПЧ/ОБСЕ, направила приглашения принять участие в наблюдении за данными выборами всем семи политическим партиям, зарегистрированным в Республике Казахстан.

После заседания член ЦИК РК З.Баймолдина провела практический инструктаж с наблюдателями от Республики Казахстан, ознакомила наблюдателей с основными документами и стандартами в ходе наблюдения за выборами, в частности, с особенностями процедур дня голосования и процесса подведения предварительных результатов выборов.






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