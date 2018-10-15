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Проектом госбюджета уменьшается финансирование спорта в Грузии - Хабарели


15.10.2018   15:44
Первый заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шота Хабарели заявляет, что согласно проекту государственного бюджета на 2019 год, финансирование спорта уменьшается.

На объединенном заседании трех комитетов Шота Хабарели говорил о финансировании направления спорта и отметил, что в этом году финансирование спорта составляет 124 млн 600 тысяч лари, а в будущем году уменьшается до 109 млн 200 тысяч лари.

По словам депутата, согласно бюджету на этот год, на инфраструктуру спорта предусмотрено 16 млн 300 тысяч лари, а на будущий год – 10 млн 300 тысяч лари.

Хабарели заявляет, что федерации требуют на финансирование 126 миллионов 600 тысяч лари, бюджет предусматривает 109 миллионов лари.

«Финансирование будет меньше, чем в этом году. У спорта есть особая миссию, и финансирование должно быть как минимум первой отметкой и не должно уменьшаться на 14 миллионов лари, — заявил Хабарели.






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