Субелиани был исполнителем незаконных поручений Иванишвили - Муртаз Зоделава

15.10.2018 15:51



По словам Зоделава, Субелиани числился в рядах синдиката, и у него много компроматов на высокопоставленных чиновников, поэтому оппозиционер не удивлен, что правящая команда занимается его оправданием.



"Общество, наверное, помнит мои заявления, сделанные по телеэфиру, насколько этот человек был носителем важной информации, из-за чего так самоотверженно покровительствуют ему. Это было вызвано тем, что Парцхаладзе покровительствовал не только конкретным высокопоставленным чиновникам, например Созару Субари, Отару Парцхаладзе, но он может разоблачить всех основных игроков, находящихся в непосредственном подчинении Иванишвили, включая самого Бидзину Иванишвили.



Когда они покрывают Субелиани, они покровительствуют Отару Парцхаладзе, Созару Субару, Ираклию Гарибашвили, который раздавал задания, и, разумеется, покрывают непосредственно Бидзину Иванишвили. Субелиани был неприкосновенным только лишь из-за того, что был членом этого синдиката, и выполнял поручения Бидзины Иванишвили. Субелиани может разоблачить высокопоставленных чиновников власти, в том числе Бидзину Иванишвили. То, что мы узнали из этих записей, я сказал несколько месяцев назад на специальном брифинге в офисе "Единого национального движения", и расшифровал схему этого синдиката. Высокопоставленные чиновники "Грузинской мечты", хорошо знающие о черных делах, которые поручали Субелиани, сейчас будут стараться оправдать это обстоятельство"- отметил Муртаз Зрделава.



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Политик убежден, что власть проиграет выборы 28 октября.



"На политику влияют даже мизерные события, и тем более на результаты выборов подействует скандальная информация, которая вчера была выявлена. Это была последняя фаза, и занавес, который был поднят с власти, и выявилось, в каком болоте находится страна"- заявил Зоделава.





Член "Единого национального движения" Муртаз Зоделава заявляет, что бывший высокопоставленный чиновник прокуратуры Мирза Субелиани был исполнителем незаконных поручений лично Бидзины Иванишвили, из-за чего он пользовался неприкосновенностью.По словам Зоделава, Субелиани числился в рядах синдиката, и у него много компроматов на высокопоставленных чиновников, поэтому оппозиционер не удивлен, что правящая команда занимается его оправданием."Общество, наверное, помнит мои заявления, сделанные по телеэфиру, насколько этот человек был носителем важной информации, из-за чего так самоотверженно покровительствуют ему. Это было вызвано тем, что Парцхаладзе покровительствовал не только конкретным высокопоставленным чиновникам, например Созару Субари, Отару Парцхаладзе, но он может разоблачить всех основных игроков, находящихся в непосредственном подчинении Иванишвили, включая самого Бидзину Иванишвили.Когда они покрывают Субелиани, они покровительствуют Отару Парцхаладзе, Созару Субару, Ираклию Гарибашвили, который раздавал задания, и, разумеется, покрывают непосредственно Бидзину Иванишвили. Субелиани был неприкосновенным только лишь из-за того, что был членом этого синдиката, и выполнял поручения Бидзины Иванишвили. Субелиани может разоблачить высокопоставленных чиновников власти, в том числе Бидзину Иванишвили. То, что мы узнали из этих записей, я сказал несколько месяцев назад на специальном брифинге в офисе "Единого национального движения", и расшифровал схему этого синдиката. Высокопоставленные чиновники "Грузинской мечты", хорошо знающие о черных делах, которые поручали Субелиани, сейчас будут стараться оправдать это обстоятельство"- отметил Муртаз Зрделава.Политик убежден, что власть проиграет выборы 28 октября."На политику влияют даже мизерные события, и тем более на результаты выборов подействует скандальная информация, которая вчера была выявлена. Это была последняя фаза, и занавес, который был поднят с власти, и выявилось, в каком болоте находится страна"- заявил Зоделава.











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