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Ника Мелия исключает объединение «Национального движения» и «Европейской Грузии»


15.10.2018   16:14
Оппозиционный депутат Ника Мелия категорически исключает объединение «Национального движения» и «Европейской Грузии».

В разговоре с журналистами Мелия прокомментировал заявление экс-премьер — министра и министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили.

«Я категорически исключаю объединение. Те, кто покинул нашу партию, спрашивать нухно их. Там много порядочных людей, которые на протяжении времени присоединяются к оппозиционному объединению», — заявил Мелия.

По словам бывшего премьера Вано Мерабишвили, он сделает все, чтобы «Национальное движение» и «Европейская Грузия» были бы едины.






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