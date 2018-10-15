Ника Мелия исключает объединение «Национального движения» и «Европейской Грузии»

15.10.2018 16:14 Оппозиционный депутат Ника Мелия категорически исключает объединение «Национального движения» и «Европейской Грузии».



В разговоре с журналистами Мелия прокомментировал заявление экс-премьер — министра и министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили.



«Я категорически исключаю объединение. Те, кто покинул нашу партию, спрашивать нухно их. Там много порядочных людей, которые на протяжении времени присоединяются к оппозиционному объединению», — заявил Мелия.



По словам бывшего премьера Вано Мерабишвили, он сделает все, чтобы «Национальное движение» и «Европейская Грузия» были бы едины.















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