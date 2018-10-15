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Мирза Субелиани отказывается от сотрудничества с Омбудсменом по вопросу распространенных аудиозаписей
15.10.2018 16:23
Мирза Субелиани отказывается от сотрудничества с Народным защитниками по вопросу распространенных аудиозаписей. По словам Нино Ломджария, у Мирзы Субелиани была к ней только одна просьба – чтобы права его ребенка по делу об убийстве на улице Хорава были защищены.
«Мирза Субелиани считает, что права его ребенка могут быть нарушены и попросил Народного защитника защитить его права в этом процессе», — заявила Нино Ломджария.
Нино Ломджария отметила, что в связи с записями права заключенного нарушены и обязательно должно пройти расследование.
«Все вопросы, которые касались распространенных записей, он оставил без ответа. Думаю, что в распространенных записях слышна информация о фактах, содержащих вопросы, поэтому в связи с записями обязательно должно начаться расследование, особенно, когда дело касается пыток, факта избиения несовершеннолетних, о чем говорит сам Субелиани», — заявила Нино Ломджария.
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Телекомпания «Рустави 2» вчера распространила аудиозапись, которая, по утверждению телекомпании, сделана в камере Мирзы Субелиани в Глданском учреждении по исполнению наказаний N8.
В Главной прокуратуре Грузии заявляют, что расследование по аудиозаписи, в которой, предположительно, фигурирует Мирза Субелиани, началось 12 октября. По данным ведомства, следствие ведется по незаконному получению и хранению тайны личной жизни, осуществленной без разрешения записи разговора лица, находящегося в заключении, ее хранению и обеспечению ее доступности и фактам возможного превышения служебных полномочий.
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