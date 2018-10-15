Адвокат Мерабишвили требует освобождения своего подзащитного

15.10.2018 16:58 По заявлению адвоката бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили, Георгия Чивиашвили, Мирза Субелиани и Дато Цухишвили сделали записи о темных делах, которые они совершили, вывезли заграницу, и по необходимости используют для шантажа власти. Георгий Чивиашвили заявил об этом в связи с записями, обнародованными вчера телекомпанией "Рустави 2".



Георгий Чивиашвили призвал власть, освободить Вано Мерабишвили.



"Касательно того, что Мирза Субелиани упомянул Иване Мрабишвили, это еще раз подтверждает, что 14 декабря 2013 года Иване Мерабишвили действительно был вывезен из тюрьмы. Его похитили, и отвели к тогдашнему главному прокурору Отару Парцхаладзе, который требовал у него информацию о третьем президенте Грузии. Этот факт подтвердил Страсбургский суд, когда установил нарушение 18-й статьи, и практически, сказал власти, что у нее есть политический заключенный в лице Иване Мерабишвили. Я не особо думаю, но если у нынешней власти осталось хоть немного разума, она как можно скорее должна исправить нарушение статьи 18 Страсбурга, срочно должна освободить Иване Мерабишвили, потому как мы однажды уже слышали от Субелиани, что он участвовал в урегулировании "дела Вано". Тогда Мирза Субелиани был начальником генеральной инспекции Министерства исполнения наказания, и это выполнили его люди".



В то же время, по словам Георгия Чивиашвили, один из фигурантов записи, опубликованной "Рустави 2", в разговоре под пересылкой показания куда-то Цухишвили подразумевает пересылку встречного иска в Страсбургский суд в связи с делом вывода Вано Мерабишвили из тюрьмы.



"Все были предупреждены, кто какое показание должен был дать, как скрыть тот факт, что якобы, Иване Мерабишвили не выводили из камеры. Мы услышали от Мирзы Субелиани, что он является исполнителем, что его ребята являются исполнителями, и естественно, в связи с этим обязательно следует предъявить обвинение, и начать уголовное преследование как против Мирзы Субелиани, так и против Цухишвили. Эти люди говорят о том, что они знали, они участвовали, они лгали, они покрывали, и не только делали это, у них есть записи всего этого, вывезли их заграницу, и если потребуется, используют их для шантажа власти"- заявил Георгий Чивиашвили.



К информации, вчера "Рустави 2" распространила аудио запись предположительно Мирзы Субелиани, депутата Виктора Джапаридзе, и бывшего сотрудника Министерства по делам беженцев. По информации телекомпании, запись сделана в учреждении исполнения наказания №8 Глдани, и вместе с Субелиани в камере находятся депутат из Местиа "Грузинской мечты" Виктор Джапаридзе, и бывший высокопоставленный чиновник Министерства по делам беженцев, бывший сотрудник генеральной инспекции Дато Цухишвили.



По записям, предположительно Мирза Субелиани говорит, что он сел в тюрьму по своей воле, и договорился с властью, но Субелиани выражает недовольство отношением правящей команды, и говорит, что власть не ценит должным образом его преданность.



В записях также упоминается дело Вано Мерабишвили, и подчеркивается, что все это записано, и архивировано.

















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