Могерини: «Восточное партнерство» является главным компонентов внешней политики ЕС

15.10.2018 17:07 «Восточное партнерство» является главным компонентов внешней политики Евросоюза, — об этом до встречи министров иностранных дел в Люксембурге заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.



По словам Федерики Могерини, сегодня пройдут встреча министров иностранных дел ЕС и стран-членов «Восточного партнерства» и рабочий обед.



«Восточное партнерство» является главным компонентов внешней политики Евросоюза. Эта встреча министров является возможностью рассмотреть не только сотрудничество с членами «Восточного партнерства», но и нашу общую работу с ними», — отметила Федерика Могерини.



На встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге дипломаты утвердят механизм задействования новых санкций за использование химического оружия и проведут переговоры с «Восточными партнерами».















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