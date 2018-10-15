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На скандальные записи власть не отреагирует, реагировать должен народ на выборах - Шарашенидзе


15.10.2018   17:33
Эксперт Торнике Шарашенидзе прокомментировал аудиозапись, распространенную "Рустави 2", сделанную в учреждении исполнения наказания, в которой, предположительно, говорит бывший высокопоставленный чиновник прокуратуры Мирза Субелиани.

Шарашенидзе убежден, что власть не прореагирует, поскольку у команды Иванишвили нет политической воли на это.

Основание для этого прогноза ему дает скандальная запись о Вано Чхартишвили, где выясняется, что по заданию России планировался государственный переворот.

"Власть не отреагирует на это. Если бы у нее была политическая воля прореагировать, до сих пор начала бы, например, по записям Чхартишвили, где выясняется, что он планировал государственный переворот. К сожалению, я потерял надежду, что за записями последует адекватная реакция. Население должно прореагировать на выборах, иного пути я не вижу.

Было обнародовано столько записей, что в нормальном государстве уже должны были провести допросы, и кое-кого даже задержать. Вместо этого выступают Каладзе и Кобахидзе, паясничают, как будто насмехаются, и говорят о 9 годах"- заявил Торнике Шарашенидзе "Ньюпосту".







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