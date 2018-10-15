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Усупашвили: Такие бессмысленные заявления прокуратуры лишь подливают масло в огонь


15.10.2018   17:52
Такие бессмысленные заявления прокуратуры лишь подливают масло в огонь, — так оценил кандидат в президенты Давид Усупашвили заявление прокуратуры по распространенным в связи с Мирзой Субелиани записям.

«Прокуратура говорит нам, что уже записанный материал кто-то передал сотруднику пенитенциарной системы под угрозой шантажа, чтобы тот ее распространил. Однако, кому нужен распространитель такого типа и его шантаж, непонятно. Что главное, нам не интересна столько эта цепочка распространения, кто кому, что и когда передал. А то, соответствует ли правде то, о чем идет речь в записи.

Поэтому, переносить внимание на техническую сторону распространения, по моему мнению, является попыткой прокуратуры выиграть немного времени, чтобы политически устаканилось то, что называют мессидж-боксом и потом они следовать этому конкретному направлению.

Несмотря на то, что для этих властей напрасны и совет и рекомендации, все же хочу еще раз посоветовать людям у власти, у кого еще остался здравый смысл, осознать, что эпизодическими шагами и контр черным пиаром им не удастся ничего уменьшить в том масштабном кризисе, в который они сами себя вогнали. Нужны серьезные позитивные инициативы, если сила и моральная возможность этого еще осталась у властей», — заявил Давид Усупашвили.

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По информации Главной прокуратуры, следствие по записи в связи с Мирзой Субелиани началось на основании заявления сотрудника пенитенциарной службы И.П., согласно которому, 12 октября этого года, в отношении его были осуществлены шантаж и давление: с угрозой обнародовать кадры, отображающие личную жизнь.

Телекомпания «Рустави 2» вчера распространила аудиозапись, которая, по утверждению телекомпании, сделана в камере Мирзы Субелиани в Глданском учреждении по исполнению наказаний N8.

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В Главной прокуратуре Грузии заявляют, что расследование по аудиозаписи, в которой, предположительно, фигурирует Мирза Субелиани, началось 12 октября. По данным ведомства, следствие ведется по незаконному получению и хранению тайны личной жизни, осуществленной без разрешения записи разговора лица, находящегося в заключении, ее хранению и обеспечению ее доступности и фактам возможного превышения служебных полномочий.






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