Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В рамках кампании «Измени мое мнение» Зураб Джапаридзе встретился со студентами Государственного университета Ильи


15.10.2018   18:30
Кандидат в президенты от политического объединения «Гирчи» продолжает кампанию «Измени мое мнение». Сегодня Зураб Джапаридзе встретился со студентами Государственного университета Ильи.

По его словам, встреча показала, что молодежь интересуют такие вопросы, как экономика, образования, оборона и безопасность.

Зураб Джапаридзе планирует продолжать кампанию и у других университетов.

«Известная рубрика является англоязычной, которую мы сделали на грузинском и переняли. Суть в том, что мы хотим к различным университетам, садимся, написано – «Джапара в президенты». Кто думает и в целом не согласен с этим тезисом, что я должен быть президентом и в этой стране есть президент лучше меня, у того есть шанс, будь то студент, будь то профессор какого-либо университета, выйти, сесть и объяснить мне свою позицию. Постараюсь переубедить его.

Если меня переубедят, что я не являюсь лучшим кандидатом, я готов снять свою кандидатуру. Я буду продолжать кампанию. Планируем прийти и к другим университетам, мы придем ко всем университетам, о которых вспомним. Молодежь интересует много вопросов, экономика, образование, приватизация, оборона, безопасность», — заявила Зураб Джапаридзе.

Первую акцию кандидат в президенты от «Гирчи» Зураб Джапаридзе провел акцию-перформанс «Измени мое мнение» у ТГУ.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Объем денежных переводов в Грузию из России и Турции сократился
Авиакомпания TAROM будет выполнять рейсы Бухарест-Тбилиси
В Тбилиси лицензированы 5044 гибридных такси
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Супруга: Афгана Мухтарлы заключили в карцер
Кадыров пригласил Макрона и Пашиняна в Чечню на танцевальный фестиваль
Хухашвили: Субелиани чувствует себя кинутым, это его вендетта властям
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна