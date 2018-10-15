В рамках кампании «Измени мое мнение» Зураб Джапаридзе встретился со студентами Государственного университета Ильи

15.10.2018 18:30 Кандидат в президенты от политического объединения «Гирчи» продолжает кампанию «Измени мое мнение». Сегодня Зураб Джапаридзе встретился со студентами Государственного университета Ильи.



По его словам, встреча показала, что молодежь интересуют такие вопросы, как экономика, образования, оборона и безопасность.



Зураб Джапаридзе планирует продолжать кампанию и у других университетов.



«Известная рубрика является англоязычной, которую мы сделали на грузинском и переняли. Суть в том, что мы хотим к различным университетам, садимся, написано – «Джапара в президенты». Кто думает и в целом не согласен с этим тезисом, что я должен быть президентом и в этой стране есть президент лучше меня, у того есть шанс, будь то студент, будь то профессор какого-либо университета, выйти, сесть и объяснить мне свою позицию. Постараюсь переубедить его.



Если меня переубедят, что я не являюсь лучшим кандидатом, я готов снять свою кандидатуру. Я буду продолжать кампанию. Планируем прийти и к другим университетам, мы придем ко всем университетам, о которых вспомним. Молодежь интересует много вопросов, экономика, образование, приватизация, оборона, безопасность», — заявила Зураб Джапаридзе.



Первую акцию кандидат в президенты от «Гирчи» Зураб Джапаридзе провел акцию-перформанс «Измени мое мнение» у ТГУ.















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