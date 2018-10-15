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Бакрадзе: Страна управляется отдельными людьми на основании мафиозного менталитета, разборок, собственных бизнес-интересов


15.10.2018   18:33
Вопрос будущего, будет ли Грузия европейской страной, где работают государственные институты, или мы будем жертвой вооруженных группировок, находящихся в руках отдельных людей, «крутых парней», и их криминальных и коррупционных интересов, - так откликнулся кандидат в президенты Грузии от «Европейской Грузии» Давид Баркадзе на распространенные вчера аудиозаписи. По словам Бакрадзе, государственные институты в стране развалены.

«Эти записи не касаются одного конкретного дела или конкретных должностных лиц и ведомств. Эти записи касаются грузинского государства и будущего каждого из нас, потому что, если подтвердится аутентичность записей, это будет означать то, что сегодня в Грузии у нас нет государства, нет государственных институтов и страна управляется отдельными лицами с мафиозным менталитетом и неформальным влиянием», - заявил Бакрадзе.

По его же словам, страна управляется отдельными криминальными группировками, что весьма тревожно.
«Сегодня мы получили крайность, когда государство и государственные институты практически развалены и страна управляется отдельными людьми на основании мафиозного менталитета, разборок, собственных бизнес-интересов. Это весьма тревожно. Это вопрос будущего каждого из нас, есть ли будущее у грузинского государства, будет ли Грузия европейской страной, где работают институты, или мы будем жертвой вооруженных группировок, находящихся в руках отдельных людей, «крутых парней», и их криминальных и коррупционных интересов», - заявил Бакрадзе.

Как отметил Бакрадзе, все преступления должны быть расследованы последующими властями.
Напомним, телекомпания «Рустави 2» вчера распространила аудиозапись разговора, участниками которого, предположительно, являются задержанный по обвинению в несообщении о преступлении по делу об убийстве подростков на улице Хорава в Тбилиси Мирза Субелиани, депутат от «Грузинской мечты» и бывший сотрудник Министерства по делам беженцев. По информации телекомпании, запись сделана в Глданском учреждении по исполнению наказаний №8 и в камере с задержанным беседуют депутат «Грузинской мечты» от Местии Виктор Джапаридзе и бывший высокопоставленный чиновник Министерства по делам беженцев, бывший сотрудник Генеральной инспекции Давид Цухишвили.

Согласно записи, предположительно, Мирза Субелиани говорит о том, что он сел в тюрьму по своей воле и сговорился с властями, однако, Субелиани выражает недовольство отношением к нему правящей команды, и говорит, что власти не ценят должным образом его верность.

В записи упоминаются и бывшие главные прокуроры Грузии Арчил Кбилашвили и Ираклий Шотадзе, а также – бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Субелиани говорит, что он владеет информацией и об отношениях депутата парламента Грузии Эки Беселия комиссии УДО, и на эту тему он допрашивался.






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