В опубликованной записи разговора Субелиани были резко выражены признаки преступления - адвокат Зазы Саралидзе

15.10.2018 19:16 Скрытые аудиозаписи, озвученные в эфире вещательной компании "Рустави 2", сделанные в учреждении исполнения наказания, в которых разговаривает бывший высокопоставленный чиновник прокуратуры Мирза Субелиани, прокомментировала адвокат семьи Давида Саралидзе, убитого по улице Хорава в Тбилиси.



По заявлению Нестан Лондаридзе, семья убитого подростка давно информирована, что Мирза Субелиани владел многими информациями, которые он мог использовать против власти.



По словам правозащитника, Мирза Субелиани обладал кадрами вывода Вано Мерабишвили из тюрьмы.



По словам адвоката Нестан Лондаридзе, именно из-за того, что Мирза Субелиани владел определенной информацией, расследование убийства улицы Хорава с самого же начала шло неправильно, и со стороны власти не было выявлено участие Мирзы Субелиани в деле.



"Когда мы говорили, что у него была возможность мощно влиять на следственные органы, мы говорили именно об этом, в связи с кадрами вывода Вано Мерабишвили, но мы говорили также, что это не единственное основание, из-за которого у него был такой сильный рычаг и механизм влияния на расследование. У него имелась очень важная информация, и мы говорили об этом. Подтвердилась точно наша информация, и меня интересует, что будет следующим ответом государства, когда вчера распространилось письменное заявление прокуратуры, в котором было сказано, что началось следствие в связи с этим вопросом, но там было выделено несколько вопроса. В частности, как эти люди попали в учреждение исполнения наказания, они были неполномочные лица, но не было ничего сказано в связи с содержанием разговора Мирзы Субелиани, который не только содержал, но в нем резко были выражены признаки преступления"- заявила Нестан Лондаридзе.



В одном из эпизодов аудиозаписей, распространенных "Рустави 2", бывший высокопоставленный чиновник прокуратуры Мирза Субелиани говорит о деле улицы Хорава.



Скандальные записи сделаны в учреждении исполнения наказания №8. По записям, в камере с Субелиани находятся депутат "Грузинской мечты" Местиа Виктор Джапаридзе, и бывший высокопоставленный чиновник Министерства по делам беженцев, бывший сотрудник Генеральной инспекции и правая рука Мирзы Субелиани, Дато Цухишвили.



Разговор продолжается почти полтора часа, из него выясняется, что Мирза Субелиани, фактически сел в тюрьму по своей воле, на основании договоренности с властью.



В записях Субелиани говорит, что после инцидента Хорава несовершеннолетних похитили и избили силовики.



Мирза Субелиани утверждает, что как раз поэтому он не надеется на государство, но говорит, что именно с целью спасения власти он согласился на сделку, согласно которой судья должен приговорить его к 1 году заключения и еще 1 году условного наказания.

















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