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РПЦ решила полностью разорвать отношения с Константинополем


15.10.2018   21:20
Синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом, сообщает «Интерфакс».

"На сегодняшнем заседании Священного синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом", - заявил журналистам на брифинге по окончании Синода глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

По его словам, это было "вынужденное решение", но иного Священный синод РПЦ не мог принять, поскольку "к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата". Они с точки зрения РПЦ являются "беззаконными и канонически ничтожными", отметил Иларион.

"Русская православная церковь не принимает этих решений, не будет им следовать. Раскол остается расколом, лидеры раскола остаются лидерами раскола. А та церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля", - подчеркнул митрополит.

"Вступление в общение с уклонившимися в раскол, а тем паче отлученными от церкви, равносильно уклонению в раскол и сурово осуждается канонами Святой Церкви", - говорится в заявлении Синода.

В Московском патриархате рассчитывают, что Константинополь изменит свое решение по Украине. "Мы надеемся на то, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский патриарх изменит свое отношение к существующей церковной реальности", - заявил Иларион.






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