|
|
Делегация парламента Грузии участвует в 139-й ассамблее Межпарламентского союза (IPU)
16.10.2018 10:53
Делегация парламента Грузии, под руководством заместителя председателя парламента Георгия Вольского, в Женеве участвует в 139-й ассамблее Межпарламентского союза (IPU), которая открылась вчера и продлится до 18 октября.
Дмитрий Вольский обратится к ассамблее с речью.
По информации пресс-службы парламента Грузии, запланировано выступление члена парламентской делегации Георгия Хатидзе на форуме молодых парламентариев, который пройдет параллельно ассамблее.
Грузинская делегация также проведет двустороннюю встречу с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом.
В рамках по счету 139-й встречи Межпарламентского союза глава (IPU) аппарата парламента Грузии Гиви Миканадзе принимает участие во встречах Ассоциации генеральных секретарей парламентов.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна