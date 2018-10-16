Инспектор по защите персональных данных изучает распространение банковских выписок врачей

16.10.2018 11:07 Инспектор по защите персональных данных начал изучение в связи с распространением банковских выписок врачей.



Как заявили Первому каналу в аппарате Тамар Калдани, важно установить, кто и на каком основании предоставил СМИ тайную банковскую информацию.



«Информация о финансовых обязательствах, размер кредита или банковская выписка — персональные данные и для их изучения, в том числе, передачи третьему лицу, должно быть основание определенное законом.



Закон о защите персональных данных не распространяется на средства массовой информации с целью информирования общественности, но важно определить, кто и на каком основании передал информацию содержащую банковскую тайну. Инспектор по защите персональных данных уже приступил к изучению вопроса. В настоящее время ведется расследование, и планируется провести инспектирование », — заявили в Аппарате инспектора по защите персональных данных.



Банковские данные врачей которые совершили пожертвования в пользу независимого кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили были распространены в эфире телекомпании «Рустави-2», 13 октября.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

