Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Инспектор по защите персональных данных изучает распространение банковских выписок врачей


16.10.2018   11:07
Инспектор по защите персональных данных начал изучение в связи с распространением банковских выписок врачей.

Как заявили Первому каналу в аппарате Тамар Калдани, важно установить, кто и на каком основании предоставил СМИ тайную банковскую информацию.

«Информация о финансовых обязательствах, размер кредита или банковская выписка — персональные данные и для их изучения, в том числе, передачи третьему лицу, должно быть основание определенное законом.

Закон о защите персональных данных не распространяется на средства массовой информации с целью информирования общественности, но важно определить, кто и на каком основании передал информацию содержащую банковскую тайну. Инспектор по защите персональных данных уже приступил к изучению вопроса. В настоящее время ведется расследование, и планируется провести инспектирование », — заявили в Аппарате инспектора по защите персональных данных.

Банковские данные врачей которые совершили пожертвования в пользу независимого кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили были распространены в эфире телекомпании «Рустави-2», 13 октября.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Лидером среди крупнейших производителей компьютеров названа Lenovo
Дефицит бюджета США достиг 779 миллиардов долларов
Добыча нефти в мире побила новый рекорд
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ПАСЕ требует «неограниченного доступа» наблюдателям по правам человека в оккупированных регионах Грузии
Оценки сопредседателей Женевских международных дискуссий о последнем раунде переговоров
МИД Грузии распространяет заявление в связи с 45-ым раундом Женевских переговоров
Давид Бакрадзе считает необходимой реформу структур легитимной власти Автономной республики Абхазия
Автор абхазского гимна осужден на 20 лет за педофилию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кетеван Цихелашвили встретилась с послом Франции в Грузии Паскальем Менье и сенатором Пьер Ив Коломба
Супруга: Афгана Мухтарлы заключили в карцер
Кадыров пригласил Макрона и Пашиняна в Чечню на танцевальный фестиваль
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна