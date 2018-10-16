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Тако Чарквиани: Завтра же надо назначить досрочные парламентские выборы


16.10.2018   12:07
Завтра же надо назначить досрочные парламентские выборы - заявила Тако Чарквиани в передаче "Арчевани" телекомпании "Рустави 2".

"У нас уже нет государства. Вернее, у нас криминальное, коррупционное государство, которому в день выборов мы должны отказать, но этим не кончается все, это надо сделать срочно.

Завтра, послезавтра надо назначить досрочные парламентские выборы. Тот из законодательного органа, который скажет, что этот законодательный орган должен остаться, не хочет развития государства, и народ не допустит этого. Жесткие получаются заявления, говорят, сейчас не время для этого, но, а когда время для этого?"- заявила Тако Чарквиани.

Чарквиани были оппозиционно настроенной к правлению Михеила Саакашвили активисткой. В настоящее время она поддерживает Объединенную оппозицию, которая выдвинула в президенты соратника Саакашвили, бывшего главу МИД Григола Вашадзе.







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