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Грузия принимает юбилейный министериал Совета Европы по спорту


16.10.2018   12:16
Грузия принимает юбилейный 15-й по счету министериал Совета Европы по спорту, в котором принимают участие представители почти из 38 стран.

В мероприятии, которое проходит в Тбилиси, принимают участие высокопоставленные должностные лица в области спорта - министры, заместители министров, руководители департаментов из стран-членов Совета Европы. Министериал открыл приветственной речью премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"Результат не одного исследования поясняет, что спорт является мощным инструментом в процессе европейской интеграции. Приветствуется, что государственные ведомства, международные корпорации и неправительственные организации значительно повышают свою контрибуцию в сфере спорта, в том числе и наша страна", - заявил Бахтадзе.

Премьер подчеркнул, что в 21 веке спорт стал неотъемлемой частью жизни современного человека и несет в себе социальную, образовательную, экономическую и культурную функции.

В рамках мероприятия будет оформлен меморандум о взаимном сотрудничестве между министерством образования, культуры и спорта Грузии и министерством человеческих ресурсов Венгрии.

На встрече министров будет принято две резолюции. Первая – по усилению мер по борьбе с коррупцией в спорте, а вторая – защита прав человека в спорте, обязанности и общая ответственность.

На заключительном этапе мероприятия будет принята "Тбилисская декларация" - международный документ о спорте и правах человека, которая был разработал Советом Европы по инициативе Грузии.

Мероприятие приходит в Тбилиси при организации расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы EPAS и министерства образования, культуры и спорта.







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