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Освобожденный в Турции пастор Эндрю Брансон вернулся в США
16.10.2018 12:38
Американский пастор Эндрю Брансон, которого освободили после двухлетнего домашнего ареста, вернулся в США.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что примет Брансона в Белом доме в 18:30 по местному времени.
Также Трамп в своем Twitter поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана "за его помощь".
Однако уже вскоре Трамп уточнил, что об увольнении Брансона с Турцией "не было никакого соглашения".
"Я не заключаю сделок по заложникам", - отметил американский президент.
Напомним, американский пастор Эндрю Брансон был освобожден от домашнего ареста судом в западной провинции Измир, Турция.
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