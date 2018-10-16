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Освобожденный в Турции пастор Эндрю Брансон вернулся в США


16.10.2018   12:38
Американский пастор Эндрю Брансон, которого освободили после двухлетнего домашнего ареста, вернулся в США.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что примет Брансона в Белом доме в 18:30 по местному времени.

Также Трамп в своем Twitter поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана "за его помощь".

Однако уже вскоре Трамп уточнил, что об увольнении Брансона с Турцией "не было никакого соглашения".

"Я не заключаю сделок по заложникам", - отметил американский президент.

Напомним, американский пастор Эндрю Брансон был освобожден от домашнего ареста судом в западной провинции Измир, Турция.






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