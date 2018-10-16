Анна Долидзе: «Мечте» надо провести либо тяжелую «обрезку», либо досрочные выборы

16.10.2018 12:43 Несудейский член Верховного совета юстиции Анна Долидзе считает, что из сложившегося положения есть два выхода - лидеры "Мечты" либо должны провести тяжелую «обрезку», либо пойти путем досрочных выборов.



"Власть является заложницей не одной персоны. По пути на этапе осуществления власти были совершены ошибки, преступления, злодеяния… Это, кстати, в точности была ошибка Саакашвили. Когда мы начали дело Гиргвлиани, он сразу же должен был наказать Ахалая, Санодзе, и ту банду, которая была замешана в этом. У дела Гиргвлиани не было бы того эффекта, какой эффект имел тогда.



У Саакашвили был некий расчет. Сначала сказали, что это была сванская разборка. Сегодня тоже Джапаридзе сказал, мол, я сван, и он сван. Покончено с кланами, мы современное модерновое государство, какие кланы, какие племена и фамилии. Это не единичный случай, до того была "Омега", у меня предчувствие, что еще что-то будет. Очевидно, власть является заложницей этой группировки, кто-то допустил ошибку, и она покрывает его.



Здесь есть два выхода. Господин Иванишвили любит ботанику, я тоже люблю ботанику, и в ботанике есть такой прием: для того, чтобы спасти саженец, если он слабый, надо провести т.н. тяжелую «обрезку», после зимы он зацветет, и будет в разы сильней. Либо лидер правления "Грузинской мечты" проводит тяжелую «обрезку», а это означает основополагающую реформу, либо в течение следующего года я не вижу элементарной способности провести реформу. Всем реформам нужен политический капитал, которого у этой команды нет. В Аргентине досрочные выборы проводились четыре раза в течение одного года, в Греции референдум провели в разгар кризиса. Это может стать причиной омоложения и оздоровления этого процесса"- заявила Анна Долидзе.

















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