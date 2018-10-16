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Министр здравоохранения Грузии приглашает российских специалистов в лабораторию Лугара


16.10.2018   13:14
По заявлению министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко, в лаборатории Лугара не изготовляются вещества химической и биологической субстанции. Так министр прокомментировал информацию, распространенную российской стороной о лаборатории Лугара.

"Лаборатория Лугара является одним из мощнейших медицинских центров, основной задачей которой является превенция биологических угроз, детекция, и в случае необходимости реагирование на них, и ни в коем случае изготовление каких-либо веществ, будь то химической или биологической субстанции. Несколько раз разные круги России выражали позицию, что лаборатория Лугара содержит угрозу, мы пригласили их специалистов, и сейчас могу громогласно и еще раз заявить, что они могут в любое время приехать, и своими глазами увидеть, что происходит в лаборатории Лугара"- отметил министр.

Несколько недель назад российская сторона распространила заявление в связи с лабораторией Ричарда Лугара, находящейся в Грузии. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля вооружения Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков заявил, что Россия не допустит проведения у своих границ биологических экспериментов американцами.

Напомним, на пресс-конференции, проведенной в Москве 11 сентября, бывший министр Госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что он обратился к президенту США Дональду Трампу с письмом, расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, в которой по его словам, проводятся летальные эксперименты на людях.







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