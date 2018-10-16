Вместо Службы надзора в Тбилиси будет действовать Муниципальная инспекция

16.10.2018 15:12 Мэр столицы Каха Каладзе представил обновленную Службу надзора - Муниципальную инспекцию, ответственную за порядок в городе.



В ходе презентации Каха Каладзе отметил, что Муниципальная инспекция Тбилиси является одной из сильных средств, с помощью которой столица будет похожа на современные, упорядоченные европейские города.



Градоначальник говорил о функциях и обязанностях обновленной службы, среди которых: контроль текущих работ на зданиях со статусом культурного наследия, и незаконных строительств; Выявление нарушений условий разрешения; Соблюдение строительных норм безопасности; Прием в эксплуатацию законченных объектов, и строительный технический надзор; Выявление-пресечение неразрешенной уличной торговли, и нарушения правил очистки; Охрана окружающей среды и природных ресурсов; Контроль распространения рекламы, и пресечение фактов превышения норм шума.



"Все это в целом необходимо для упорядочения внешнего вида столицы, решения экологических проблем, соблюдения безопасности и других стандартов. От граждан часто поступают сообщения о следующих нарушениях: загрязнение или вандализм в отношении имущества города, посягательство на культурное наследие, нарушение установленных на строительство норм. Такая включенность, и соучастие дает нам стимул круглосуточной работы, а также обязывает не разочаровать жителей Тбилиси, и всегда защищать права города, каждого квартала, улицы, двора, и семьи"- отметил мэр Тбилиси.



По его же словам, с помощью муниципальных служб будут заботиться о Тбилиси, и беречь общественное имущество.



"Когда меня избрали мэром, эта служба состояла из 147 сотрудников, автопарк и техническое оснащение были устаревшие. Сегодня мы представляем вам усиленную муниципальную инспекцию тбилисской мэрии, у которой возросли функции и полномочия, оснащенную новыми техническими средствами, удвоенным числом сотрудников, и обновленным автопарком. Этой службе предстоит колоссальный труд, и эффективность их деятельности зависит от участия и содействия столичных жителей"- заявил Каха Каладзе.

















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